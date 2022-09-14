針對論文遭質疑涉嫌抄襲一事，雲林縣長張麗善今(14日)在臉書指出，雲林人雖然憨厚，但面對惡意攻擊，絕不閃躲，因此決定在第一時間就將自己整本論文的比對結果放置於網路上，提供讓各界批評指正！

張麗善指出，昨晚某側翼臉書粉專發文質疑碩士論文，並單以論文第一章的比對結果就直接暗示碩士論文可能是找槍手代寫，或抄襲他人，對於不實指控，當然得向鄉親報告說明。她提到，在職碩士班期間，同時擔任立法委員，當時為了兼顧課業、工作與家庭的需求，可謂精疲力竭，但指導老師的要求並未因此鬆懈，同樣她也坦蕩地將自己的碩士論文存放於國家圖書館，提供給外界公開瀏覽，並給予本人批評與指正。

如今，側翼臉書粉專開始質疑論文，張麗善認為，該舉動是企圖以烏賊戰的方式轉移外界對於對手碩士論文的諸多質疑，因此決定於第一時間就將自己整本論文的比對結果放置於網路上，提供讓各界批評指正。

張麗善深信，雲林鄉親雖然憨厚，但卻不傻，「對手曾說，張麗善沒招了。但我想回應的是：誠實是最好的策略，這就是麗善的招」。