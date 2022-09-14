外媒報導，拜登政府將在10月發布新規定，落實美企禁售AI晶片和14奈米以下先進晶片設備的相關措施，預料對半導體產業影響更大。對此，美國這麼做完全是科技霸權主義，要把包括中國大陸在內的更多發展中國家，永遠控制在產業鏈的低端，這種做法不具建設性。美方嘴裡說的是要公平競爭，實際上做的是美國優先。

針對外媒披露，拜登政府計畫下個月擴大對向大陸出口半導體限制，包括AI晶片和晶片製造設備等。

集微網報導，大陸外交部發言人毛寧表示，美方這麼做完全是科技霸權主義，美國是企圖利用自己的科技優勢遏制打壓新興市場和發展中國家。美方嘴裡說的是要公平競爭，要基於規則，實際上做的是美國優先，實力至上。

毛寧強調，美國就是希望把包括大陸在內的廣大發展中國家永遠控制在產業鏈的低端，這種做法不具建設性。

路透引述消息人士指出，美國商務部已通知應用材料、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）三家美企，在未經商務部許可的情況下，禁止向中國大陸出口14奈米以下先進晶片製造設備。美國政府計畫將這些限制轉化成新法規。

上個月，美國商務部也告知輝達、超微等美企，停止出貨數款AI運算晶片到大陸，除非取得許可。

報導指出，目前為止，美方都是透過信件通知個別公司，省略冗長的法規制定程序，能有效快速實施相關限制出口措施。如今商務部將限制形諸於法規，影響暴風圈將擴大到其他企業，在GPU領域，如英特爾、新創公司Cerebras Systems等生產的相關產品。