台東縣政府攜手國立故宮博物院，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」。（台東縣政府提供）

「紅烏龍」是台灣近年來新興的特色茶，台東縣政府特別創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，今年「台東紅烏龍」品牌首度攜手國立故宮博物院，以「鹿」為媒介將故宮國寶結合台東茶文化，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」。

14日上午台東縣長饒慶鈴與國立故宮博物院行銷業務處處長徐孝德共同發表，饒慶鈴表示，台東縣推「台東紅烏龍」已2年，「以前都是各茶園埋頭各自打拚」但也深知品牌的影響力，加上紅烏龍現今多是茶莊二代接手經營，希望整合年輕世代的想法進而與世界潮流結合，共同打造屬於台灣、台東的品牌。她也希望大家到台東能多到這些二代的店裡走走，相信當代年輕人也能走進茶文化。

饒慶鈴也指出：「現代人很少機會靜下來沏一壼好茶，而紅烏龍是可以快速泡出香氣，顏色又如紅寶石般美麗的茶」很符合現代人的需求，把台東鹿野過去群鹿奔馳的歷史背景，與故宮文物「明萬曆五彩百鹿尊」與「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」的意象結合，更是多了足以讓國際市場感興趣的文化內涵，台東縣政府此次合作也成為第一個和故宮聯名推出產品的政府機關。

故宮行銷業務處處長徐孝德表示，近期故宮授權合作的商品都有佳績，如大苑子聯名的「荔枝玫瑰仕女杯」，以及近日甫推出就供不應求的彩妝品，徐孝德說：「台東紅烏龍應可望成為未來之星，相信也會造成搶購」，他也表示今年故宮1至8月的實體店業績已比去年同期成長70％，今年7月故宮北院的來客數也已達7萬，可期待人潮逐漸回暖也能帶動文創商品熱銷。

由台東縣政府推動的「台東紅烏龍茶點禮盒」，設計理念「以鹿為介，以茶會友」，內容物包括台東紅烏龍茶包及茶餅，打開包裝即可見群鹿與茶樹相映襯的立體設計，期望帶給民眾別緻的慢生活體驗。