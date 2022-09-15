綜藝天王吳宗憲的大女兒Sandy（吳姍儒），今年1月初與交往多年的王先生完婚並從美國返台後，便立即投入忙碌的主持工作，但她即使行程滿檔，仍經常透過社群媒體與粉絲分享生活點滴。14日她便在個人IG上曬出整排的「女明星鞋櫃」，整齊又乾淨的排列方式，令人誤以為是百貨公司展示櫃，驚豔不少人。

Sandy日前在IG的限時動態上PO出自家的「女明星的鞋櫃」照，照片中只見一整排有7層之多的鞋櫃，裡面擺滿了各式各樣的帆布鞋、拖鞋、靴子以及各式各樣的精美高跟鞋，雖色彩繽紛、款式眾多，有些造型也相當繁複，但她卻擺得相當整齊、一目瞭然，就像是精品展示櫃一樣，而這些鞋子都是Sandy外出工作時所用的鞋子，她都相當珍惜的收藏著。

事實上，Sandy過去也曾在社群媒體上曝光自己非工作時所穿的鞋櫃，裡面擺滿了各種球鞋及運動鞋，而且除了有一般常見的黑、白兩色外，還有相當流行的大紅色、藕紫色、藍灰色、粉杏色、粉膚色、莫蘭迪色以及各種拼接色系，櫃中一樣保持得相當整潔乾淨，看得出來她相當愛惜自己擁有的用品，也讓粉絲們大開眼界。

另外，Sandy因二妹近期宣布懷孕，讓不少人也開始關心起她的肚子動態，不過Sandy日前出席家扶國際服務活動被問到此事時，也透露自己沒有因領養小孩以及二妹懷孕而激起想要立即懷孕的想法，打算一切都順其自然。