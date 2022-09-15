為了挽救少子女化，近年政府屢屢增加托育津貼數額、準公共化幼兒園等，近來也有許多候選人再加碼「托育津貼」、推廣準公幼等，但托育政策催生聯盟認為，準公幼類似韓國的「私幼免學費」政策，但韓國推行多年生育率不升反降，呼籲各縣市候選人應積極擴充公共化幼兒園，只發津貼或準公幼難符合家長需求。

托盟召集人劉毓秀表示，「公共化托育」與「準公共化幼兒園」大不相同，前者由公部門提供平價、優質、普及、非營利的托育服務，後者則是透過現金補助引導民眾購買私立幼兒園服務，如韓國從2009年就採取此模式，但生育率不升反降，且家長滿意度低、教保人員勞動條件低，但教育競爭化導致托育費用仍增加，「準公幼無非是假公共化幼兒園」，台灣推動準公幼才約

婦女新知秘書長覃玉蓉說，近來許多候選人提出要發放現金催生，但發錢無法解決家長時間運用上的困難，仍要透過公共化托育、休假等交通各方面支持，並支持雙薪家庭及女性就業，才能挽救低生育率的危機。

全國教保產業工會理事郭明旭說，以全台統計來看，公共化幼兒園與私立幼兒園比率約為3比7，以六都來看除了台北市逾4成外，其他直轄市的公共化比率仍低，如台南市更僅有23.7％的公共化幼兒園比率。

台灣勞工陣線研究員張烽益表示，目前更傳出許多家長抽到公幼入學名額後，卻因為時間難以配合，導致被迫放棄，主要就是公立幼兒園可能配合學校作息，4點放學、寒暑假不收托等，呼籲應要擴充符合家長的課後留園服務。

台灣家長教育聯盟理事謝國清說，且政府調查指出，全台兒童放學後有逾半數至安親班，僅有13.2％的兒童參加校內課後照顧服務班，呼籲應提供0至12歲不中斷的公共托育服務。