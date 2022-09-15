能源危機持續成為全球經濟發展的隱憂，專家Daniel Yergin認為，聯準會的激烈升息已經給予能源市場壓力，聯準會將成為價格的決定者，宛如中央銀行。此外，Daniel Yergin也提到，歐洲因俄烏戰爭陷入前所未有的危機，普丁持續透過天然氣製造歐洲的經濟困難與政治動盪。

CNBC、Business insider報導，標普全球（S&P Global） 副董事長、能源專家Dan Yergin表示，聯準會為了抑制通貨膨脹而上調的基準利率正滲透石油市場，就像升息影響股市一樣，現階段的需求持續惡化，將讓情況更加複雜。

不僅如此，Dan Yergin也認為，歐洲提出能源價格上限的討論，其實是無法避免的，因為能源問題已經影響經濟與日常生活。歐盟提出的能源價格上限引起正反雙方激烈辯論，反方認為，此舉無法解決天然氣供應不足的根本問題。

對於歐洲當前的能源問題，Dan Yergin則提到，歐洲在俄烏戰爭爆發後陷入前所未有的危機，普丁正透過天然氣讓歐洲經濟陷入困難、政治出現動盪，而且目前看來，普丁沒有停手的跡象。