俄烏戰爭爆發後，歐盟積極降低對俄羅斯能源的依賴，喊出年底前減少俄油進口量9成，這代表明年將有大批的俄油找不到買家，能源研究機構Kpler分析未來幾年俄羅斯原油的主要買家，除了大陸與印度之外，還會有新興市場印尼、巴西、阿拉伯及科威特等地區，中東產油國購買便宜俄油降低國內使用成本，額外的份量還能出售，再賺一筆。

Business insider報導，各國政府會傾向購買俄羅斯原油及石油製品，主要原因仍是因為價格較為低廉且供應量穩定，分析師Viktor Katona認為，除了大陸與印度之外，印尼、巴基斯坦、巴西、南非、斯里蘭卡、沙烏地阿拉伯與科威特。

其中Viktor Katona提到，目前並不清楚中東國家是否會成為俄油的買家，但如果歐洲年底發動制裁，沙烏地阿拉伯與科威特的煉油廠就會全數啟動，因此若此事成真，估計每天會有最多50萬桶的俄油流入中東。

先前路透社就曾披露，沙烏地阿拉伯進口便宜俄油提煉成石油製品，不僅能降低國內的使用成本，若再出售也能賺一筆，一來一往讓阿拉伯立於不敗之地，歐美國家制裁俄羅斯能源的行動也會被突破。