俄羅斯總統普丁將與大陸國家主席習近平在烏茲別克會面，外界預料雙方將討論國際局勢、烏克蘭甚至是台灣議題，不過有專家分析，普丁與習近平見面的主要目標是想擴大俄羅斯與大陸的貿易交流，獲得更多貿易與工業技術進口，以填補西方制裁而產生的空白。

美媒報導，在俄烏戰爭未結束的狀態下，普丁與習近平的會面受到全球矚目，此外，由大陸、俄羅斯、印度、伊朗等國組成的上海合作組織也將進行會議，習近平有望出席，一舉一動都牽動國際局勢與全球經濟，上海合作組織的成員國佔全球人口的42%，佔全球生產總額的25%。

至於普丁參加會談的目標為何？莫斯科高等經濟學院軍事分析家Vasily Kashin分析，普丁與習近平會面的最終目標是加強俄羅斯與大陸的經濟合作，獲得更多工業與技術進口的同時，填補西方制裁產生的空缺，如同許多俄羅斯人在戰爭爆發後改為使用大陸製的手機、電視及汽車。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯與大陸的貿易連結更為強烈，世界貨幣基金組織數據顯示，今年前5個月俄羅斯對大陸的出口猛增近50%，達到408億美元，其中原油與天然氣的出口量成長最多。

另一方面，數據顯示，北京當局考量到能源危機，今年有高達4成的煤炭進口來自俄羅斯，比去年同期的3成還要多，加上許多能源進口國避免與俄羅斯交易，大陸也以大幅折扣買到俄羅斯的液化天然氣，8月份的液化天然氣交付量創下兩年來的新高。