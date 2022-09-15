警察工作忙碌，勤務運作更是24小時晝夜輪替，員警作息日夜顛倒，飲食也難以規律，三餐時間更是不固定，長期下來身體健康自然受到很大影響，為了讓員警能更清楚自身健康狀況，保持值勤動能，新北市政府警察局為體恤員警辛勞，每年均有編列預算提供員警健康檢查。

林口警體恤同仁貼心排健檢 ，波麗士大讚「揪感心」。(林口分局提供)

林口警分局特別商請三重中興醫院的醫師與護士等攜帶最完整的儀器與滿腔熱誠，於今(15）日上午在分局五樓禮堂為同仁健康把關，參與的員警相當踴躍，對於分局貼心安排紛紛大讚「揪甘心」！因應近來疫情再度升溫，分局不敢大意，採分批分流的方式進行，各單位分時段前往，各項目平均分配人流，嚴格控管場內人數，健檢同時也做好防疫措施。

分局長陳忠龍表示員警對於治安、交通與為民服務重點工作義無反顧全心投入，因此分局有責任及義務照顧好每位同仁的身體健康，今天特別商請三重中興醫院到分局五樓大禮堂為員警健康把關，也希望同仁們重視自己的健康，踴躍參與健康檢查，有了健康的身體，才能兼顧家庭與治安的重責大任。