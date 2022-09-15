行政院長蘇貞昌今（15日）主持行政院會，聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，蘇貞昌裁示時表示，確診數出現上升趨勢，這兩周是觀察重點期，政府已採購300萬劑的莫德納次世代雙價疫苗，第一批80萬劑明（16）日就會到貨，3天後還會有第二批到，合計共160萬劑，該疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果。

蘇貞昌表示，傳播力更為強大的BA.5變異株已成全球主流株，鄰近的國家，日本、韓國先前都出現確診人數暴增。在國內疫情方面，一如先前的推估跟預期，在開學及中秋連假後，確診數出現上升趨勢，這兩周是觀察重點期。雖然今年以來累計確診病例中維持99.5％都屬輕症或無症狀，仍請指揮中心持續密切監測疫情變化，審慎因應。

此外，國內疫情攀升，施打疫苗還是最有效增加防護力的方式，請衛福部及相關部會持續宣導，提高各年齡層的施打率。政府已採購300萬劑的莫德納次世代雙價疫苗，第一批80萬劑明（16日）就會到貨，3天後還會有第二批到，合計共160萬劑，該疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果，請衛福部儘速依專家會議建議，規劃分階段提供高風險對象施打。

蘇貞昌也提到，9月12日起，有兩項新制實施，一是校園防疫「以篩代隔」上路，請教育部、衛福部與地方政府加強合作，儘速完成國小及幼兒園開學後的入校接種作業；另一個新措施是恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國共54國的入境互惠免簽證待遇，以兼顧促進經濟與國際交流所需，請交通部切實整備防疫旅館、防疫車隊量能，持續朝擴大開放做妥適準備。

蘇貞昌強調，我國確診個案抗病毒藥物使用率排名世界第2，有效減輕重症的發生，這也代表政府保護高風險族群的用心，請衛福部持續整備相關藥物儲量，把握治療黃金時機，全力保護脆弱族群健康。另政府免費提供予0至6歲幼兒每人5劑及65歲以上長者每人5劑的快篩試劑，請再多加宣傳，讓政府的美意得以落實，也發揮防疫的最大效益。