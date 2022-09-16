台北市長柯文哲今(16)日出席中小企業ESG博覽會，致詞時談到疫情，強調這三天大概是疫情洪峰的高原期，每天住院人數破百，不過月底就會下降，柯更挑明表示，年底投票前邊境會解封，因為選舉要有選舉紅利，會配合民進黨選舉的需要解封。

柯文哲表示，現在該感染新冠肺炎的也感染了，該打疫苗也打疫苗了，因此估計這個疫情月底就下降，接下來就會進入流感化，柯強調選舉都要有選舉紅利，挑明「邊境解封會配合這個…這樣講不好意思，民進黨選舉的需要，他（民進黨）一定會處理的」，最後更笑稱這是自己的醫學知識加上政治經驗做出來的預測。

柯也談及，邊境解封之後，整個台北市政府很重要的工作就是2050淨零碳排放，在政策推行上，北市府通過「2050淨零碳排放自治條例」，這會是下一任市長要面臨的問題，當美歐都開始課碳關稅時，沒有做好準備的企業就會面臨嚴峻挑戰，此時尚未準備好的中小企業該怎麼辦？因此2050淨零碳排放當成為，政府乃至地方各企業的重要議題。