網美徐恩（漢娜）外型美豔，還擁有火辣上圍線條，先前她因Cosplay穿霍格華茲制服，被網友封為「真人版妙麗」。今年8月她自曝得到新冠肺炎，幸好後來已經痊癒，近日她曬出到泰國旅行的影音，可見她搭船遊四方水市場，背面照可見她將白襯衫在肚臍間打結，胸前亮出V字型春光，加上雪白東西半球，令人眼睛為之一亮。

徐恩在IG擁有52萬名粉絲追蹤，她平時不僅是網紅，也會接業配及上節目，曾受邀上過《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等綜藝節目，並在《國光幫幫忙》展現自己的超強記憶力，讓現場眾人都超佩服她。而讓她一炮而紅的是先前她扮妙麗穿上霍格華茲制服，大秀美腿和美胸，雖然沒露臉，但已讓大批網友暴動。

26歲的徐恩8月時自曝確診，她寫下：「確診隔離還不到一半的日子呢」，並表示隔離時間其實沒有想像中的久，「其實八天也沒想像中那麼長，我把想追的劇都追完了，YouTube上全部蠟筆小新也看完了」，唯一讓她感覺不適的是因為沒曬太陽，皮膚快跟鬼片裡的小男孩一樣白，「然後餐餐外送都沒動，應該也是胖了」。

最近徐恩到泰國度假，接連曬出多張泳裝美照，大秀招牌迷人曲線，其中幾套膚色或米白色的泳裝，可能是因為上圍激升，看了讓人血脈噴張，近日她再坐船到當地市場，可見她撐著傘在太陽下分享當地特殊景色，寫下：「芭達雅的四方水上市場，不知道是不是因為疫情其實攤販不多」，網友回應她說：「期待泰國美食分享」、「太陽很大別曬黑啦」、「好辣的水上姑娘」，另有人問：「有看到鱷魚嗎」，她回：「沒有」。