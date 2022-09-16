使用氟化物是世界衛生組織（WHO）公認最安全且最有效的齲齒預防措施。我國自2002年起全面推廣國小學童使用含氟漱口水，目前涵蓋率超過95％，2004年則開辦學齡前兒童口腔塗氟補助計畫，2016年實施食鹽加氟，至2010年成果顯示，12歲兒童恆牙齲齒指數由2000年3.31顆降為2010年2.01顆，顯示氟化物對於齲齒防治確已有初步成效。為提供民眾正確的口腔保健觀念，衛福部委託牙醫師公會全國聯合會編撰「口腔氟化物之應用與推廣手冊」，盼助民眾破除對口腔氟化物的誤解。

WHO指出，口腔健康為衡量一個人整體健康福祉和生活品質的關鍵指標，口腔不健康除了會造成齲齒及牙周病，甚至會導致全身性疾病，影響日常生活品質，如牙周病與糖尿病具雙向關聯、口內牙齒數目與罹患失智症的風險成反比等。

為提供民眾正確的口腔保健觀念，並協助牙醫師將專業知識以更口語化方式傳達給民眾，衛福部委託牙醫師公會全國聯合會編撰「口腔氟化物之應用與推廣手冊」，以圖文並茂的方式推動各項口腔保健政策，包括兒童牙齒塗氟、恆牙第一大臼齒窩溝封填、含氟漱口水及食鹽加氟計畫，多管齊下，以促進國人口腔健康。

「口腔氟化物之應用與推廣手冊」，介紹口腔氟化物的種類、可選購地點、使用方法、功效、安全性和需注意的事項。另外也簡介幼兒、長者及特殊需求者之口腔健康照護方針和口腔塗氟施行標準化流程指引以及口腔檢查標準化工作相關事項。以專業的角度，深入淺出的說明，提供一般民眾、家長、教保托育人員及醫療院所參考，破除對口腔氟化物的誤解。

為強化閱覽者的視聽印象，也將手冊內容影像化，依手冊之重點項目拍攝宣導影片，並製作海報及單張。此外，亦將宣導影片、海報及單張翻譯多國語言，如：英語、印尼語與越南語，將氟化物使用觀念傳遞予新住民、外籍照護員及各國人士。

除了製作宣導素材，口腔健康司並於今年7月至8月期間，針對牙醫師、校護、幼托機構人員、長照機構人員及藥師辦理北區、中區及南區共三場培訓課程，參與學員達400名。口腔健康司期能通過本次計畫，強化多種氟化物防齲的觀念與應用，鼓勵民眾持續養成正確使用口腔氟化物的習慣，並定期口腔檢查，以維護口腔健康，從「齒」幸「氟」，幸「氟」久久。