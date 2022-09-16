受到外銷訂單下滑，已經連續多期有製造業實施無薪假（減班休息），據勞動部統計指出，雖然整體無薪假人數僅淨增加65人，但製造業就增加216人，勞動部官員表示，此次增加的製造業反映外銷訂單減少、原物料斷鏈等，但並未集中在特定產業，應該還是個別廠商遇到的狀況。

據勞動部今天公布無薪假統計指出，全台仍有2641家、1萬6937人實施，相較上周共淨增加36家、65人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本期在個別行業上有增有減，增加較多為製造業，並反映受到國外訂單減少、部分地區封城原物料停擺，但未看到集中在特定產業，推測仍是個別廠商營運狀況。

黃維琛說，減少較多則為住宿及餐飲業，共滅少216人實施，除了受到民眾接受共存外，大型連鎖餐飲業者停止實施，也有因天氣轉涼，使溫泉飯店生意回溫，人潮普遍回流影響。

黃維琛提及，目前減班休息仍集中在以旅行社為主的支援服務業，如果邊境解封，除了支援服務業會轉好外，包括遊覽車及航空業者的運輸及倉儲業也會好轉，目前預估10月8日為觀察重點。