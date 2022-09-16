為推行智慧化與數位化，減少紙張使用和方便業者作業，台灣港務公司推出「港區租賃物平時巡查紀錄行動（APP）版」經測試完成，目前開放港區業者上線測試及提供建議，預計年底前可正式上線。

近年來港務公司不斷檢視港區各項紙本作業轉換為數位化的可能性，除做為智慧化基礎外，港區從業人員也因此節省許多作業時間，其中「港區租賃物平時巡查紀錄行動(APP)版」經規劃測試完成，可藉由手機、平板簡易的電子化操作介面，讓承租港區設施的業者輕易上手，達到紙張減量，也方便業者巡查港區能迅速反應相關情況。

港務公司表示，由於港區承租場地設施的業者均需對租賃範圍進行例行巡查，若發現有設施損壞，須拍照並留存紀錄，目前業者普遍以紙本記錄，不僅文件容易遺失，也不易查詢與分析各設備檢修狀況，港務公司此次開發巡查紀錄行動版，業者可將設施異常狀態採線上記錄，並即時傳送給港務公司提供必要的協助與處理。

業者只要登入帳號密碼即可將設施目前使用情況拍照上傳，再輸入設施相關說明後即可完成巡查紀錄，將有效地縮短巡查作業流程。目前該系統已初步建置完成，並開放讓港區業者上線測試及提供建議，港務公司後續將針對業者所提各項建議進行優化，預計可於今年12月底前正式上線。