民進黨基隆市長參選人蔡適應16日搶先開箱競選總部。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

民進黨基隆市長參選人蔡適應的競選總部將於18日正式成立，屆時包括總統蔡英文及副總統賴清德，都將為他站台；16日他先公開競選總部相關設計。蔡適應說，競總位置就在火車站南站前，鄰近市長林右昌與他共同推動的「市港再生標竿計畫」政績，讓民眾能夠感受到基隆正在變化的中心。

蔡適應說，像是對面即將完工的城際轉運站，還有已經完工的國門廣場、海洋廣場，大門前的忠一路貫通拓寬。讓大家知道，城市改造後的基隆，是山和海聚集的城市，在他的競選總部就能一覽無遺。

至於在競總內部的設計，則是透過講台上延伸至電視牆的綠色山景，以及與地板融合的藍色海景，往前望去就是嶄新的基隆港，山、海、港的景色都能引入競選總部之中。蔡適應表示，這也整合了基隆這座城市是山與海聚集之處的意象。

另外，蔡適應也表示，競總也提供友善的服務，如寵物友善的空間，也歡迎大家帶著汪星人和喵星人一起來共襄盛舉，並呼應科技時代的潮流，我們特別做了很多的插頭，以手機充電站的方式，提供來往的市民及觀光客友善的充電服務。

蔡適應也邀請市民參加18日的競選總部大會，他強調「接棒基隆、延續光榮」，「相信適應就是相信基隆」。