三個第一名！隨著綠能時代來臨，騎YouBike已經不只是共享單車、代步便利的概念，更能對全球節能減碳做出貢獻。台中市長盧秀燕推動YouBike有成，宣告拿下三項第一：YouBike 2.0站點1200站，全國第一；單月騎乘次數突破126萬，台中史上第一；300台電輔車YouBike2.0E，全國最多。

盧秀燕今(22日)在臉書發文喊出：「不要小看台中人！愛護台中、維護環境，我們卯足全勁！」她表示，今天是「世界無車日」，鼓勵人們使用步行、腳踏車、大眾運輸等交通方式出行，減少碳排放。

盧秀燕發布成績單表示，台中人團結一心已經拿下三項第一，創造低碳時代：

YouBike 2.0站點1200站，全國第一。

單月騎乘次數突破126萬，台中史上第一。

300台電輔車YouBike2.0E，全國最多。

盧秀燕強調，市民響應環保，使用大眾運輸，市府努力建設交通設施，市民與市府一心達成領先全國的成績，「我們一起努力，繼續前進！」