40歲女星葉安婷過去演出《流星花園》中「杉菜」大S好友「李真」走紅，近年她淡出演藝圈，今年初受訪透露已經在去年底低調成為人妻，另一半是上海娛樂文化產業的富商TONY，7月她回台待產，昨(16日)則曬出平安生下兒子的照片，笑說兒子髮量多到像是戴了假髮，好友林心如也在第一時間留言道賀。

除了《流星花園》外，葉安婷還曾演過《再見螢火蟲》、《美麗俏佳人》、《女人要有錢》等電視劇，後來她拍完電影《愛到底》就引退，到大陸的美容機構擔任公關，她當時笑說美容職場猶如《後宮甄嬛傳》鬥得厲害，她盡量沉默，不捲入糾紛，之後和姊姊創業賣面膜，初期常常壓力大到痛哭，憂鬱症發作。

葉安婷過去演出《流星花園》走紅。（圖／中時資料照片）

葉安婷當時表示，幸好好友舒淇私下常安慰、支持她，教她抄心經釋放壓力，舒淇更親自在微博分享她的面膜。今年初《鏡週刊》報導，葉安婷受訪表示已經找到命中的另一半，和TONY是在聚會上認識，來電交往後因為雙方年紀都大了，有結婚打算，便開始同居，8個月後領證結婚。

葉安婷報喜當媽。（圖／翻攝自ann_y714 IG）

2個月前葉安婷透露已經回台準備生小寶寶，昨她進一步分享兒子平安誕生喜訊，更笑說生了個巨嬰，「3740克重50公分」，「一切很順利！ 人生多了個寶寶啦！ 新手媽媽已經準備好了」，她還在剖腹前一天喝珍奶壓驚，見此，好友林心如回：「恭喜恭喜」，周蕙說：「恭喜，喜獲麟兒」。