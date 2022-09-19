1名網友於外送平台點餐時備註寫下「不要按電鈴」，沒想到外送員將餐點送達時還是按了他家電鈴，讓他不禁傻眼直呼，「不按電鈴很難」？貼文一出，不少外送同行紛紛表示，「門口那麼多台機車，誰知道放哪台」、「一定要留個車牌號碼」，也有網友回應：「電鈴拆掉啊」、「趕快出來拿餐很難嗎」。

1名網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出一張照片，他於今（19日）下午1時許，使用外送平台點餐，並於備註寫下「掛（右邊）3號1樓門口的機車上即可，不要按電鈴，謝謝？」沒想到對方將餐點送達後還是按了電鈴，讓他不禁發文怒噴，「不知道該說什麼了，不要按電鈴很難？」

文章曝光後，吸引大批外送同行回覆：「拜託，一定要留個車牌號碼，我上次有遇到客人沒留車牌，然後他傳訊息給我數字，結果剛好兩台一樣同數字車牌，打給她不接，門鈴也壞掉，那拍給派單備註，也沒用，客服打來跟我問餐點」、「門口那麼多台機車，誰知道放哪台，真的都當我們會通靈欸」、「放機車上你沒馬上拿是有機會被流浪漢拿走的」。

也有網友憤怒表示：「備註好很難，難道你要餐被拿走然後怪外送員亂放」、「哀鳳的話要再按一下才會看到備註」、「電鈴拆掉啊」、「這麼多問題不會自己去買」、「我比較好奇謝謝後面加問號是甚麼意思」、「趕快出來拿餐很難嗎」、「消費者永遠都覺得自己表達沒問題」。