隨著越來越多電動車引進，消費者選擇也變多，尤其是在200萬元以下的車款，除了Tesla Model 3、TOYOTA BZ4x，以及PEUGEOT e-2008、HYUNDAI KONA Electric外，2023年式NISSAN LEAF已於日前上市，125萬元起的入手價，甚至較2年前導入時便宜24萬元，堪稱最親民電動車。

NISSAN LEAF有輕旅版與長程勁化版兩款選擇，售價分別為125.9、139.9萬元，今年原廠配額只有100台，但自開放預購後即接下超過百張訂單，目前已爭取追加60台，並以更超值的價格（較預售價優惠9000元）回饋消費者，輕旅版售價125萬元，長程勁化版139萬元。

本報搶鮮試駕，新年式的NISSAN LEAF採用全新設計的V-motion黑化水箱護罩及17吋六爪式鋁圈，車色則以珍珠白車身搭配淬鍊黑車頂two-tone設計（消費者另有天空藍車身搭配淬鍊黑車頂及淬鍊黑二款車色選擇），內裝導入高質感皮椅，附前/後加熱座椅功能，提升乘坐舒適度。

NISSAN LEAF長程勁化版搭載62kWh鋰電池模組，較2022年以前的LEAF提升50%電池容量，最大馬力提升45%，可輸出214hp/34.68kgm最大動力，續航力亦提升48%，最高可達463km。10月31日前購車即贈2.5萬元配件金、AC交流家用充電設備含安裝、1年免費DC快充使用等多重優惠，早鳥優惠總價值高達8萬元。

此外，在車輛安全方面，2023年式NISSAN LEAF全車系標配NIM智行科技主動安全配備，包含IEB防追撞緊急煞車系統、ICC智慧型定速控制系統、LDP車道偏離預防系統、AVM環景影像系統、RCTA後方車側警示系統以及BSW盲點警示系統，全面守護車主行車安全。在保固及後勤支援方面，2023年式NISSAN LEAF提供8年或16萬公里鋰電池容電量保固，並適用於全台超過1000座公共充電站點；全台設有68間營業據點與23間服務廠，提供便捷的售後服務。

儀表控台採取「滑翔翼造型」，可擴大視野。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

可切換模式的NISSAN電動車專屬排檔旋鈕。（陳大任攝）

支援Apple CarPlay（見圖）及Android Auto。（陳大任攝）

ICC智慧型定速控制系統。（陳大任攝）

中控台下方有充電插孔及座椅加熱功能按鍵。（陳大任攝）

駕駛座椅提供不錯的支撐性。（陳大任攝）

前後座均升級為高質感皮椅。（陳大任攝）

後座椅也具備加熱功能。（陳大任攝）

行李廂容量達435L，可容納3個大行李箱。（陳大任攝）

傾倒後排座椅，大幅提升載物機能。（陳大任攝）

行李廂兩側還有網格置物空間。（陳大任攝）

提供慢充J1772及快充CHAdeMo（左）兩種充電插孔規格。（陳大任攝）