滿額贈（左）玫瑰水7000滿額贈 （右）沐浴煥膚去角質霜3700元滿額贈。（Ｗ.SHOW提供）

滿額贈情境 玫瑰水7000滿額贈 沐浴煥膚去角質霜3700元滿額贈。（Ｗ.SHOW提供）

肌膚保水專家W.SHOW旗下明星產品全效保濕系列大獲好評，包括女星隋棠推薦的全效精華以及女星小禎推薦的全效面膜，都在周慶特惠之列。

W.SHOW全效透白面膜組，20片入，原價3960元，優惠價1600元，以4折價格回饋愛用粉絲，全館消費滿3700元，送沐浴煥膚去角質霜150ml；消費滿7000元，送全效玫瑰水120ml，可累贈，送完為止。另外，只要有消費即贈送12月緊緻新品VIP折價券(單會員帳號限一次)，全網滿3000元再打97折 全網滿6000元再打77折。

W.SHOW周年慶必買組合除了打4折的全效透白面膜組，全效精華1＋1組60ml＋30ml，原價5040元，優惠價3024元；全效眼霜雙瓶組，原價2760元，優惠價1888元；奢亮抗老安瓶雙瓶組，原價2960元，優惠價2200元。

W.SHOW姐妹品牌M.XXV推出絕對天使氣墊粉餅＋絕對天使氣墊補充粉蕊組，原價1930元，優惠價1000元，希望藉由超值可親的價格，能讓更多人體驗到W.SHOW的超狂保濕力。

不容錯過的還有經典保濕組，全效玫瑰水雙瓶組，原價1960元，優惠價1200元；全效玫瑰水＋全效精華＋全效精萃乳，原價4340元，優惠價3000元；全效保濕面膜10片＋全效透白面膜10片，原價3960元，優惠價1798元。

熱賣中的新品也首度加入優惠組，健康適敏修護化妝水＋健康適敏修護凝露，訴求保濕舒緩肌膚不適感，增強肌膚抵抗力，原價1590元，優惠價1500元，W.SHOW周年慶期間，9月29日至10月14日，可洽品牌官網。