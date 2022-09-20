游振雄說，相信市民朋友都在看眼裡，未來也會持續與民合作，共創雙贏。（本報資料照片）

彰化一級戰區南彰首都員林市長之爭，民進黨提名前議員陳秋蓉，20日他發表政見，除了縣長參選人黃秀芳到場外，還有去年的對手無黨籍李金龍，如今加入民進黨共同力抗國民黨現任游振雄，陳秋蓉端出牛肉要打造「乾淨的員林」，游振雄則回應，乾淨員林不是口號，清潔隊去年評比全縣第一，這樣不乾淨怎麼樣才叫乾淨。

陳秋蓉提出9大城市旗艦計畫，包括乾淨、健康、共榮、安全、就業、青創、運動、藝文、觀光等，其中以乾淨的市容環境整潔，清廉透明的政府為主軸，希望能給員林市民一個嶄新的風貌，推甕各項環境優化政策、加強髒亂取締等，她強調，將員林打造成南彰第一都是她的心願。

對此員林市長游振雄表示，員林市公所清潔隊去年參加彰化縣辦理的「110年度鄉鎮市公所環境清潔維護考核」評比獲得優等的佳績，但其實得分是全縣最高最優異，拿到績效第一的殊榮，清潔隊同仁辛苦的工作，市民朋友也愛護地球協助資源回收，大家共同努力成這樣，怎麼會沒被看到。

游振雄還說，論市容乾淨整潔，員林公所清潔隊肯定是第一名，那論廉政的話，員林市公所獲彰化縣政府推薦，代表彰化縣角逐今年法務部廉政署「透明晶質獎」，將與其他機關共同選拔，爭取廉政的最高榮譽。

游振雄強調，公所過去積極辦理雨水下水道工程、全換換裝智慧節能路燈，另外清潔隊資源回收物變賣年收千萬等，以增加環境維護人力還能節省公帑，過去團隊不斷用心努力打造真正「乾淨」廉能的公所，相信市民朋友都在看眼裡，未來也會持續與民合作，共創雙贏。