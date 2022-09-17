國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案延燒，近日桃園區有許多民眾發現，社區與住家信箱被塞滿質疑張研究案的黑函攻擊文宣。對此，張善政今早表示將提告後，更透過臉書喊話，面對民進黨無下限抹黑攻勢，他會堅定反擊，捍衛人格、名譽與民主乾淨選風。

張善政表示，自5月底參選至今，一路走來堅持乾淨選風，無論各方朋友如何警告，執政黨會動用國家機器和媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃，鋪天蓋地攻擊他都不害怕。無論是動用媒體放話指控抄襲、用側翼與議員參選人抹紅，全都堅定反擊，捍衛人格與名譽，更要捍衛台灣民主的乾淨選風。

張善政感嘆，實在沒想到對手這些抹黑攻擊，比他們原以為的還要更沒有下限，地方後援會友人傳來照片，署名民進黨桃園市黨部的夾報文宣遍布大街小巷，指控他的研究案是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」，簡直是赤裸裸造謠抹黑，完全不是事實，更要重申這件委託案，他個人沒領到一毛錢進口袋，否則就退選。

張善政指出，署名「民進黨桃園市黨部」如此堂而皇之濫發指控文宣，不但違反事實和道德，傷害台灣乾淨選風與民主價值，更已觸法，應受所有人唾棄，針對抹黑污衊，他會直接提告捍衛個人清白。

張善政嚴正譴責，民進黨為政治利益扭曲事實，敗壞民主風氣的黑函手法，不僅不會得到社會認同，更是在侮辱多年來逐漸深化的民主價值，也難怪許多民進黨人和民主前輩會看不下去。這場選舉不只是爭取為桃園人服務的機會，更要以身作則捍衛民主價值與乾淨選風，用務實政見與光明磊落作為打選戰。