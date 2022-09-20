上周末花東地震傳「另類災情」！1名女網友當時與男友在浴室裡洗鴛鴦浴，2人大戰到一半忽然天搖地動，男友一把抓著她衝出浴室，沒想到2人的裸體全被男友弟弟撞見，她事後崩潰回到房間，男友還裝做沒事地想繼續嘿咻，讓她傻眼說「這是我一生中做那件事最沒感覺的一次了」。

「真的太恐怖了吧，而且真的是有夠丟臉的」該女網友在「校園論壇-Zuvio」發文表示，她日前與男友一起洗澡，準備嘿咻大戰一番，但男友一時興起就在浴室裡做起來，過程中突然發生大地震，男友家住在21樓，當下2人隨即興致全消，男友直接一把抓住她往外衝，殊不知男友的弟弟正好進家門、坐在客廳。

該女網友說當下她與男友全裸，全被男友弟弟看光，「整個空氣凝結，真的是有夠尷尬」，她則隨即回到浴室沖完澡穿衣，裝做沒事回到房間，但她說更扯的是男友裝做無所謂，回到房間要求繼續與她大戰，她也無奈配合，事後發文笑說「這是我一生中做那件事最沒感覺的一次了」。

其他網友留言「如果我今天不小心看到大嫂的裸體，我應該會想刪記憶吧，太尷尬了」、「為什麼逃，在浴室抱著對方不好嗎」、「弟弟表示，哥哥我也想要一個」、「其實浴室反而是地震時最安全的地方」、「這男友也真是不貼心，還是他是故意讓弟弟看的」、「地震當下真的會慌到亂跑，但衣服還是穿一下哈哈」。