新竹市21日新增1209例確診個案，今年以來累積12萬4315例，居家照護者為7269人，居家隔離為2000人；衛生局表示，根據研究顯示，接種疫苗能有效減少嬰幼兒中重症發生機率，及降低MIS-C發生率，呼籲符合施打資格幼童的家長踴躍前往施打。

市府表示，竹市4大醫院及3區衛生所將於本周六（24日）加開幼兒疫苗專診，提供6個月至5歲幼兒BNT疫苗接種服務，3區衛生所時間為上午9時至11時，隨到隨打，醫院請依照其公布時間及方式，預約施打，接種時請家長記得攜帶幼兒健保卡及兒童手冊。

另，竹市另有開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗，民眾可選擇方便的時段、地點前往接種，時間與施打疫苗種類每周五定期更新，並務必事先電話預約。

衛生局說明，為提升校園及幼兒的疫苗接種率，增加群體防護力，新竹市已推出「防疫模範生」疫苗獎勵活動，凡設籍竹市18歲以下青少年及兒童，於8月1日至9月30日期間內完成任何1劑疫苗接種，即可參加抽獎。

此外，近日季節轉換，日夜溫差較大，加上秋冬為流感及呼吸道相關病毒好發時期，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是最有效遠離病毒策略，提醒民眾做好相關防護措施。如有相關問題，可電洽居家關懷中心03-5320900由專人諮詢。