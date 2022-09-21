議長謝典林也在臉書貼上與人氣拉拉隊員林襄合照，直呼「真襄」。（謝典林提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美藉由節目推廣彰化好吃好玩的地方。（好看娛樂提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，縣府每年投入8000萬預算推廣運動賽事，立志要將彰化打造成運動大縣，硬體部分也規劃9億元經費，進行體育場館的整建以及維修。（好看娛樂提供／吳建輝彰化傳真）

全明星運動會第四季21日在彰化縣立體育館熱鬧展開，彰化縣長王惠美與議長謝典林特別到縣長位選手們加油打氣，與領隊錢薇娟、江宏傑、郭泓志等人相見歡，王惠美藉由節目推廣彰化好吃好玩的地方；議長謝典林也在臉書貼上與人氣拉拉隊員林襄合照，直呼「真襄」。

深受全國觀眾喜愛的運動競節目「全明星運動會第四季彰化站」，21日上午在彰化縣立體育場展開，包括領隊錢薇娟、江宏傑、郭泓志，還有主播徐展元，卓君澤等藝人現身彰化，還有人氣拉拉隊員員林襄，率先曝光的畫面，尚未播出已經讓民眾相當期待。

王惠美表示，彰化縣政府近年致力於運動發展，向下扎根，從國中小、高中開始實行，培育許多優秀的運動選手，他們辛苦的練習，教練與選手盡心盡力表現，在國內外為彰化爭光，也希望透過全明星運動會到彰化，來彰顯彰化在體育方面的用心。

王惠美說，縣府每年投入8000萬預算推廣運動賽事，立志要將彰化打造成運動大縣，硬體部分也規劃9億元經費，進行體育場館的整建以及維修，未來還有和美、鹿港全新的運動館，提供縣民更多元完善的運動場域。

彰化縣議長謝典林也在臉書貼文表示，歡迎全明星到彰化錄影，也見到老朋友錢姐錢薇娟跟卓君澤，還貼出與啦啦隊員林襄的合照，有民眾留言狂喊羨慕，「議長你這樣自肥真的好嗎」、「我可以去參加嗎」，羨煞不少民眾。