民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，稱一路成績優異、「不是像什麼中華大學夜間部」引熱議，後來為此兩度道歉。高虹安今（21）日中午接受專訪時，談到相關爭議忍不住淚灑現場。前立委郭正亮爆出驚人預言，直呼「高虹安10月6日要去中華大學演講，一定會有人去鬧場，那就是高虹安展現另一次危機處理的時刻」。

高虹安今日中午接受媒體專訪時，談到相關論文的爭議忍不住淚灑現場，中斷錄影約3分鐘，回座後仍難掩情緒啜泣強調，她自幼認真向學，「我不是林智堅！我沒有抄襲！」郭正亮在中天節目《大新聞大報卦》中指出，學歷是一個主題，把高虹安類比林智堅，去硬說人家論文抄襲，「沒有人的說服力會超過母校提的證明，所以這個議題已經結束了，民進黨再追打也沒用」，民進黨現在缺的是其他的戰場，結果剛好被它逮到了「妳學歷歧視、妳驕傲」，郭正亮說，「民進黨現在就在打這個，這樣搞妳」。

郭正亮最後說，民進黨這種怪招很多，開始轉換話題亂打，開始說妳是一個傲慢的候選人，結果高虹安有看到這一點，所以她趕快道歉。郭正亮更預言，因為高虹安10月6日要去中華大學演講，一定會有人去鬧場，而高虹安去那個現場就是展現另一次危機處理的時刻。郭正亮也強調，「政治人物要當父母官，內心真的要堅定，碰到問題一定要面對」。