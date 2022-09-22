本土疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布邊境鬆綁政策，10月13日「0+7」就要登場，民眾關心境內口罩是否可以連動解除？但指揮官王必勝表示，預計這波BA.5疫情過後，疫情將進入社區低度流行，考量秋定病毒活躍，因此口罩禁令沒有改變，至少要持續到年底。

外界關心國內口罩令到底何時可以解除？王必勝表示，口罩鬆綁會比較晚才討論，和「0+7」沒有關聯，會再看疫情狀況討論，但鬆綁時間會比邊境管理延後。

對於各國的口罩規定措施不同，王必勝表示，只是強度不同，鄰近的日本、新加波、美國，都維持口罩配戴建議，例如美國建議民眾在大眾運輸場域、中高風險地區時重症風險者在室內要配戴，新加玻則是以室內、室外來分，中央都會列入參考。

王必勝表示，預計這波疫情後會進入社區低度流行狀態，會持續到年底，屆時每天確診數量現在無法估計，但不希望因為口罩解除讓疫情再起，尤其秋冬呼吸道相關病毒都會再起來，因此至少會維持到年底。