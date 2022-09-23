資深媒體人周玉蔻近日狂批評慈濟以及猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，引發關注。前立委郭正亮昨(22)日在節目中直言，周玉蔻就是最大的1450，而「目前最有苦難言叫陳時中」。此外，有民調顯示，有55%民眾「死也不會投給陳時中」，讓郭正亮直呼「很罕見」，很少看到有一個候選人可以有這樣的仇恨值。

「周玉蔻就是最大隻的1450」。郭正亮22日在節目《踢批批開講》上指出，平常養大大小小1450，當他們成為豬隊友的時候，真的不知道該怎麼辦。他指出，現在最有苦難言叫陳時中，因為蔣萬安聲勢被周玉蔻拔高起來，蔣萬安應該送周「惠我良多」的匾額；陳時中應該送周「有苦難言」。他說陳時中實在不知道怎麼辦，而國民黨拚命貼上「支持陳時中就是支持周玉蔻」的標籤，讓陳時中想撥也撥不掉。

郭正亮強調，這已經不是扮黑白臉，而是真的傷到陳時中的選情，且周玉蔻手上很多節目、廣播及網媒，所以民進黨對她又愛又恨。郭正亮提及，民進黨內部有一句話，就是不要惹到周玉蔻，若民進黨想切割，周玉蔻「百分之百」會修理。而周玉蔻最近這幾波操作，郭正亮直言，對陳時中是有夠傷，結果周的電視節目收視率爆紅，「她根本不管你啦！」

對於民調顯示，陳時中在20至29歲族群僅獲19.6%支持度，郭正亮分析年輕人不喜歡陳時中，對於國民黨又投不下去，所以年輕選票才會都跑到黃珊珊那邊。郭正亮也提及有一個民調，「死也不會投給陳時中」的人有55%，也就是寧願讓蔣萬安或黃珊珊當選，也絕不會投給陳時中，這讓郭正亮直呼「很罕見」，很少看到一個候選人可以有這樣的仇恨值。