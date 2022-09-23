不少人認為，「生完孩子才是婚姻考驗的開始」，一名人妻透露，老公的薪水全交給她管理，只留5000元生活費，但半夜孩子哭鬧，需要換尿布、餵奶時，老公總是呼呼大睡，平時也不做家事，因此人妻拒絕和老公行房，還提出四大要求：「做家事、顧小孩、買包包、出國玩」，直說若老公能夠全數達成，「三天一次不是問題」。

這名人妻在臉書《靠北婚姻2.0》發文表示，老公每個月薪水全數上繳，只固定領5000元零用錢，讓她很有安全感，但她白天工作晚上還要顧小孩，疲憊的身軀根本無法燃起慾火，也拒絕回應老公的需求，「雖然我是你老婆，但我有權說不」，還指責老公沒有一肩攬下家務，深夜孩子哭鬧也不起來幫忙。

人妻在文中許願，希望老公能主動承攬所有家事，夜裡自動自發幫小孩餵奶、換尿布，節日送包包及吃浪漫大餐，還要求一年一次出國放鬆旅遊。人妻表示，只要讓她心情好，就能答應老公行房的要求，「只要你表現好，可以三天做一次」。

貼文曝光後，網友全部看傻眼，紛紛留言，「薪水全部上繳我已經覺得很好了」、「這態度下去應該不久就可以離婚了」、「去睡吧，夢裡什麼都有」、「到底哪來的自信要求那麼多」、「一個月生活費5000，如何買包、出國玩」，還有人歪樓笑說，「怎麼是三天一次，不是一天三次」。