台中市市長盧秀燕屢在各大民調奪冠，支持度、信任度、滿意度數字均亮眼。盧強調，近年的多份民調都顯示台中市民的幸福感名列前茅，「親子同行」其實就是台中幸福滿滿的祕訣。盧也透露，目前已有3間國民暨兒童運動中心已動工、4間場館正在如火如荼的規劃，她會盡最大努力，把台中推向一座「酷台中、酷運動」的親子同樂城市。

盧秀燕昨（23）日在臉書發文表示，她希望台中是親子能夠同樂的城市，讓長輩、爸爸媽媽、小孩都能健康的運動，「酷台中、酷運動」是她非常重視的政策與城市願景。

盧秀燕指出，不同於過去，盧市府將國民運動中心升級成孩子也能跟長輩一起去運動的場館，近年的多份民調都顯示台中市民的幸福感名列前茅，親子能夠同行就是台中幸福滿滿的秘訣。

對此，盧秀燕透露，其實台中還有許多的運動建設已經動工，市府同仁全力以赴，務必讓場館如期如質，完工啟用，包含豐原國民暨兒童運動中心、清水國民暨兒童運動中心、北屯國民暨兒童運動中心；也有許多場館正在如火如荼的規劃，包含台中巨蛋體育館、烏日全民運動館、太平國民暨兒童運動中心、台中足球休閒園區。