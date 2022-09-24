民眾黨新竹市長參選人高虹安24日在即將開幕的形象館舉辦親子活動，高虹安左批民進黨政治追殺、抹煞她人格令人嘆為觀止，右駁國民黨林耕仁稱綠白培養政治明星的說法，認為林耕仁應該一起讓選舉回歸正軌，而非附和民進黨負面選舉的手段。

高虹安表示，民進黨團向資策會要資料，動機很清楚，資策會是財團法人，如果要資料應向經濟部行文，而非直接向資策會調閱個人資料，她直指這是「非常誇張的情況」，民進黨黨團總召柯建銘的行為讓大家「嘆為觀止」，認為政治追殺不需到這種程度。

高也再次強調，資策會在20日記者會當天就發聲明，研究成果以任何形式發表，無營利且純學術發表，加上她是兩篇期刊論文的第1作者，無所謂授權或侵權問題。

資策會人員也向她表明，去年10月經科法中心調查，確認無任何侵權問題，不知道為何柯建銘非當事人，也非權利所有人，仍執意將罪名加諸在她頭上，並出動所有綠營網軍側翼追殺，甚至還說資策會聲明在法律上站不住腳。

高也質疑，柯建銘的做法是否有施壓資策會翻案的嫌疑，讓資策會內部人心惶惶。她也提到過去包括工研院、金工中心、PMC等法人單位，也鼓勵同仁研究計畫以論文形式在國內外發表，盼此事到此為止。

而面對民進黨對手沈慧虹攻擊，高虹安則說，沈都用惡意心態揣摩別人，真的沒必要，希望她惡意攻擊式的負面選舉能適可而止，要選舉的人都知道進了廚房就不要怕熱，不用她提醒。

「綠營造謠抹黑一條龍，面對國家機器，以全黨之力來追殺一個人，沒有人不會感到害怕，」但高虹安說會堅強下去，收到很多市民加油支持，不要被惡勢力打敗，會以政見和勤走基層，讓選民知道她不懼怕惡勢力，也會用勝選來討公道。

不過，林耕仁指綠白陣營在新竹培養政治明星，高虹安則強調，近期風波並非她自身炒作，新竹市當然不是要選政治明星當市長，要選的是從基層出身，從產業出發，有中央歷練且學經歷完整的參選人來擔任市長。

她也說，林耕仁不用斤斤計較聲量較低，應更努力拿出政見，讓選舉回歸到正軌，而非附和民進黨負面選舉這樣的手段。

至於先前反拍媒體爭議，高虹安也還原當時狀況，她說因為行程相當趕，進到議場前也向媒體說明，僅參加立院開議和表決，並沒有公開行程，也沒有要受訪。

因有些媒體攝影器材與自動車門推擠，幕僚擔心機器或車門損壞，當下她只想趕快化解情況，才把手機殼秀給大家看，原本攝影機已經伸到車內，記者馬上就退出車外，她認為這只是小事，希望不要過分放大解讀。