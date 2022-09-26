行政院上周宣布入境檢疫「0＋7」新制最快10月13日上路，國內防疫旅館2.4萬間房面臨退場，業者不滿政府沒告知、零配套，甚至連聲謝謝都沒有。觀光局今（26）日傍晚總算表示「防疫旅宿功不可沒」，並表示將協助業者媒合補實人力缺口，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將宣布並周知防疫旅宿業者。

本報昨日採訪中華民國旅館商業公會全聯會榮譽理事長張榮南，關於防疫旅館回歸一般旅館的問題。張榮南對本報表示，當初旅館業者冒著風險站上防疫第一線，現在要改「0＋7」政策，業者卻是「看電視才知道」，也不知道到底會留幾間繼續做防疫旅館？會不會開放陸港澳旅客？甚至連最起碼的一聲「謝謝防疫旅館幫忙度過難關」都沒有，讓業者心寒。

指揮中心今日上午與交通部相關單位開會討論防疫車隊、防疫旅館、機場流程等問題，觀光局傍晚發新聞稿表示，2020年疫情以來，防疫旅宿配合政府防疫需求，功不可沒；指揮中心預計最快10月13日採入境檢疫「0＋7」新制，防疫旅宿也將回歸常態經營。行政院指示交通部及觀光局全力協助業者，並與指揮中心研商配套措施，將協助業者媒合補實人力缺口，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將宣布並周知防疫旅宿業者。