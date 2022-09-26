前中華民國小姐冠軍張淑娟，近日遭到資深媒體人周玉蔻點名和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至遭點名就是當年「晶華緋聞案」女主角；張痛批不實指控令人無法忍受，今（26）日正式提告。周玉蔻今也現身北檢向張道歉，而國民黨台北市議員王鴻薇也現身嗆聲。對此，前立委郭正亮今日就表示「因為她知道這個官司會輸，所以立刻來表現犯後態度」，同時也提到「這個局是從陳時中開始的，最後還是回到陳時中身上，這就是報應」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大報卦》表示，因為周玉蔻知道這個官司會輸，所以立刻來表現犯後態度，郭正亮坦言，「她對這個很熟啦，因為網路上有匿名黑函，她就可以說她有所根據，她太知道司法的一些細節，匿名黑函搞政治的怎麼去追？」郭正亮也說「所以這件事一開始她以為她在幫陳時中，到最後節目爆紅、收視率增加，後來就完全是為了自私的理由」。

而對於曾被周玉蔻點名，郭正亮也坦言，「為什麼我不提告？因為周玉蔻講王鴻薇、陳鳳馨還有我是故意的，她希望我們去告她，然後這個戰火就從陳時中那邊跳出來，轉到她那邊去」，郭正亮最後表示「但我們才沒那麼笨，我們就是要去黏妳跟陳時中，因為這個局是從陳時中開始的，最後還是回到陳時中身上」，郭正亮更說「這就是陳時中的報應，因為你利用周玉蔻崛起，現在就因為周玉蔻下台，就是這樣」。