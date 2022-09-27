日本23歲女偶像志田愛佳有著稚氣臉蛋和精湛舞技，過去曾是女團「欅坂46」的成員之一，2018年她被爆出違反禁愛令，此後便以調養身體為由休養，隔年她轉型為模特兒，同時經營IG社群帳戶。昨日(26)無預警宣布擔任「銀座酒店」的女公關，更稱這份工作「一直想嘗試」，引起外界的注意。

志田愛佳昨(26日)無預警在IG發出長文，透露已到銀座某酒店擔任女公關，她表示自己想從事酒店工作已久，但由於和原本的職業無關，讓她一直不敢輕易改行，後來與周圍親友討論後獲得支持，才決定以「人生只有一次」的決心，勇敢賭上一把，畢竟這是所憧憬的職業，得好好闖蕩一番。

志田愛佳也提及，她的內心充滿興奮與緊張，但由於很清楚自己要什麼，因此願從零開始奮鬥。同一時間，志田愛佳不忘感性喊話粉絲，即使見面形式與以往有別，仍盼望有機會能見到大家，並補充說若有女性客人造訪，也相當歡迎。粉絲見到後，對她甜喊：「有點意外但支持妳」、「我們都會永遠愛妳」、「最漂亮的妳」。

志田愛佳是在2015年通過偶像女團「欅坂46」的選拔，2017年時，她參加《紅白歌唱大賽》表演時，因過度呼吸突感不適，4月時也未參與團體的周年演唱會，後來隔年被日本八卦周刊直擊，在男性友人家過夜，令她一度告病消失演藝圈，在當時還有傳言稱是懷孕休養，直到2019年才以模特兒身分復出。

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