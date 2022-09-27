資深媒體人周玉蔻近日頻爆爭議言論。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（27）日提及，他曾遭周指控拿中共錢，周事後還邀請民進黨桃園市長候選人鄭運鵬上節目邀功，企圖在「造神」成功讓鄭當選桃園市長後，討人情拿標案，鄭認為這就是周長期慣用謀取個人利益的「點金術」。鄭寶清也怒批，如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？

鄭寶清今日於臉書指出，周玉蔻在連續潑髒水「亂點鴛鴦譜」人格謀殺前中姐張淑娟後，還假惺惺地到台北地檢署門前突襲，向準備按鈴申告她誹謗罪的張道歉，並演出一段宛如潑婦罵街的政治戲碼。鄭寶清直言，周玉蔻根本完全沒有任何道歉的政治誠意，反而上演二次傷害的人神共憤政治秀，竟然還能大言不慚地說自己是媒體工作者，真的就是媒體界的「政治蟑螂」。鄭寶清痛批，周玉蔻是民進黨所豢養壯大的政治側翼及打手，只會左手拿民進黨從中央到地方政府的各種琳琅滿目標案，右手卻是沾滿鮮血幫助民進黨來追殺政敵，如此無恥至極且惡毒成性的假面媒體人若不是魔鬼，還有什麼是魔鬼呢？

鄭寶清提及，自己登記參選桃園市長時，周玉蔻就瘋狗亂咬胡亂指控他拿中共的錢，等同於把他抹黑栽贓為中共同路人。他按鈴申告後不久，周玉蔻竟在9月6日邀請鄭運鵬上廣播節目「邀功」，大力吹捧鄭的立委政績與參選桃園市長的願景，企圖在造神成功讓鄭當選桃園市長後，可以再重施故技「討人情」拿標案。鄭寶清認為，這就是周玉蔻長期慣用謀取個人利益的「點金術」。就連慈濟上人證嚴法師也被周玉蔻汙衊為「中共同路人」、「中共自己人」，闖大禍之後，幾乎淪為「全民公敵」，嚴重波及到民進黨的整體選情，還動用到總統蔡英文親自到花蓮慈濟拜訪證嚴法師趕忙「滅火」。

鄭寶清認為，如此胡作非為的潑髒水政治慣犯周玉蔻，鄭運鵬竟然還上她的節目為虎作倀、沆瀣一氣，以為能就此鞏固桃園的綠營基層票源，把民進黨的支持者都當作傻瓜來加以耍弄，真的就是「蛇鼠一窩一家親」的政媒共犯骯髒結構，「如果選民真的把選票投給鄭運鵬，豈不就是投給真正的魔鬼周玉蔻嗎？」