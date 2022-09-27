1名女網友說生下2個孩子後，丈夫就對她性趣缺缺，連她穿性感睡衣，丈夫也只瞄一眼，她說婚前丈夫會在各種地方尋求性愛刺激，但現在就像在躲她一樣，她原本對性愛也沒那麼享受，是因為遇到丈夫才開始有慾望，如今她崩潰地喊「老公，有時後可不可以（注意）你旁邊還有一個渴望的老婆啊」。

「30如狼40如虎嗎？」該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她自認生完2個孩子後身材還算保養得宜，目前35歲，三圍是165、36D、52kg，還說很多人都稱她有娃娃臉，看不出年紀，但她的丈夫卻總是拒絕她的求歡，丈夫每次都說下次，孩子睡在另個房間，也沒有長輩同住，按理應該沒有其他問題。

該女網友說，婚前丈夫可以從各種地方尋求做愛刺激感，但現在連碰她都好像在躲她一樣，她上網買性感內衣褲，丈夫也只是瞄一眼；她說認識丈夫前她對性愛沒那麼享受，但婚前就被丈夫各個地點「到處開發」，才變成現在如此有慾望，她崩潰說「老公，有時後可不可以（注意）你旁邊還有一個渴望的老婆啊」。

其他網友留言「這種老婆是每個男人都想的，就算有小孩，還是需要兩人世界的」、「唉，婚前我跟我老婆也都很正常，不過婚後都變了，每次看到這種文都很羨慕」、「你可以跟你老公溝通，你可以接受他在家吃不飽，到外面吃，但絕不可以在外吃飽了，回到家都不吃」、「外面吃飽了吧」。