今111年鄰長公務自行車聯合致贈儀式舉行，第一批要送出300輛。（呂妍庭攝）

今年贈送的自行車為知名品牌捷安特，低跨點設計，讓鄰長們便利騎乘。（呂妍庭攝）

為感謝鄰長在第一線為人民服務，做為公部門與鄉親的橋梁，嘉義縣政府採購約5400輛鄰長公務自行車，要送給357個村里的鄰長，今111年鄰長公務自行車聯合致贈儀式舉行，第一批要送出300輛，除提供鄰長公務使用，也提倡環保低碳理念。

縣長翁章梁表示，鄰長是地方上是最基層的編制，身居第一線、無給職，是最辛苦和最需要熱誠的工作，平時扮演鄉鎮市公所、村里長的好助手，也是協助政府和民眾溝通上的重要角色，在第一線關懷村里民，反映民意，許多大小家戶傳單、鼓勵疫苗注射、選舉通知和防疫工作等，都需要強大的鄰長服務團相挺支援。

這次縣府預計送出約5400輛鄰長公務自行車，以特別感謝鄰長們的汗水付出，一同為嘉義縣的進步和改變持續打拚。縣府民政處說，今年贈送的自行車為知名品牌捷安特，低跨點設計，讓鄰長們便利騎乘，高碳鋼車架除終身保固外，每台車上都獨立烙碼，以防偷竊，另配有LED警示燈，符合CNS366標準，兼顧安全與品質。