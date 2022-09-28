「賽車教父」廖老大近期因自家的飲料店鬧出不少風波，甚至連原本要做的公益活動都取消，而他在21日宣布退出直播圈，震撼外界，豈料他在26日又忍不住直播開罵，對此館長陳之漢也發文酸「復出了」，兩派人馬戰火燒的猛烈。直播界的超級辣模郭鬼鬼也在IG曬出辣照，並喊出「退出直播圈」，嚇壞不少粉絲。

郭鬼鬼在昨(27)日在IG發文，並貼出一張辣照，只見她頂著一頭粉色短髮，閉上眼睛，紅唇微啟，戴著貓咪造型耳機，彷彿在陶醉在美妙的音樂中，而往下看去，只見她穿著黑色薄紗襯衫，領口大開，渾圓又白皙的上圍一覽無遺，整張照片還加上馬賽克，更令人有遐想。

雖然照片美翻所有網友，但她卻在文內表示：「郭鬼鬼在此宣佈，即日起退出直播圈」，突然一看將網友嚇瘋，紛紛表示「什麼！！！」、「好可惜」、「哇！這麼突然」，豈料她話鋒一轉文末透露「星期六再回來」。

讓網友們也紛紛打趣留言，「時事話題，超辣的鬼鬼」、「差點被騙」、「退出一下就好」、「我懷疑你在臭，但我沒證據」、「馬賽克是邪惡的根源」、「星期六回來繼續維護世界和平」、「馬賽克反而更有看頭」、「好暈好暈」、「就妳愛搞怪」、「噴鼻血了」。