今（28）日是教師節，國民黨台北市大安、文山區議員候選人高揚凱表示，他的生日正好就是教師節，自幼總會被父母叨念：「跟孔子同一天生日，考這樣太丟臉了吧！」他也自爆是考試院前院長關中的弟子，強調關老師多次叮嚀他要有「敢戰而且能戰」的「戰魂」精神。

高揚凱今日在臉書發文表示，今天教師節是他既感恩又喜樂還「微苦」的日子，因為他身為與孔老夫子誕辰紀念日同一天生日的孩子，每次考試不夠理想，父母就會叨念著：「跟孔子同一天生日，考這樣太丟臉了吧！」讓他自幼就「壓力山大」。

高揚凱也自爆，他雖是政治素人，但身為關中老師的「關」門弟子，這次參選市議員，他向關老師請益甚多，尤其老師幾次叮嚀：「什麼是表現在戰將身上的戰魂呢？就是：為黨、為國、為民而戰，無私、無我，有所為、有所不為、甚至有所不得不為，不求戰、不畏戰，敢戰而且能戰！」

對此，高揚凱強調，他已向關中老師承諾，自許為「戰鬥凱」的他必定全力以赴，不敢辱沒師門，為國為民，向塔綠班宣戰；也祝福全天下辛苦的的老師們教師節快樂。