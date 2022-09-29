后里分駐所長李建興進行講解，期望透過分享、舉辦各式活動講座，傳遞交通安全觀念形塑共好的道路秩序。(警方提供)

后里分駐所長李建興進行講解，期望透過分享、舉辦各式活動講座，傳遞交通安全觀念形塑共好的道路秩序。(警方提供)

大甲警分局1位受過美國IPTM交通訓練的所長，以生活體驗為出發點，用動物「大象與狗」為比擬，讓民眾知道大型車(大象)的無奈與自我防身(狗，比擬為機車、自行車、行人)，因淺顯易懂，讓聽眾覺得原來大型車本身也有無奈的地方，小型車也要做好自保之道，讓民眾直說「簡單、淺顯又易懂」。

大甲警分局致力於道路改善與秩序維持，這幾天在后里區陸續與在地實業家，香松股份有限公司、張永股份有限公司、豐興鋼鐵股份有限公司，舉辦大型宣導活動，召集駕駛司機及廠內員工；由后里分駐所長李建興進行講解，期望透過分享、舉辦各式活動講座，傳遞交通安全觀念形塑共好的道路秩序。

警方指出，活動一開始，首張簡報就出現一隻大象，並用大象為引言「誰說大象不會轉彎」，馬上引起在場聽眾的注意力，然後以大象與眾多動物同時跑步的影像，透過字幕旁白「連草原之王獅子、老虎很少打大象的主意；因實在沒那個實力、被大象撞上就慘了」導引出大型車的「視域死角」與「內輪差」，瞬間引起滿堂的認同。

李建興話鋒一轉，「在道路上又有誰會願意主動發生車禍嗎？」，頓時又引發在場人的省思，所以「在道路上要互相尊重，大家行車才會走的順、走的快」，讓大家點頭說「是」。

李建興強調，大型車因先天劣勢就是「車體大、緩動能」，本應隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，所以大型（砂石貨）車業者及駕駛人應遵守相關承載規定及交通規則；另籲請民眾於道路上遇有大型車輛應保持安全距離，避免進入視域死角。亦可穿著亮色衣服有提醒效果，達成全民的共識，才能真正塑造出共好的道路秩序。