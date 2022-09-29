自信是一個可靠的象徵，當缺乏自信時，明明可以做到的事情，卻不敢嘗試甚至會退縮，如果連自己都不能肯定自己，當然要決定一些事情就更困難了，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、巨蟹座、金牛座、摩羯座需要對自己再多一些自信，只要能做到，就會有很大的發揮空間。

1.天蠍座

天蠍座的好勝容易讓你們陷入極端的兩難狀況，要嘛過分自信，要嘛過分自我否定，天蠍們最擅長虛張聲勢來掩飾內心的膽怯和自卑，偶爾冷言冷語，這是因為對自己不夠自信，懷疑自己是不是真的值得被喜歡，其實，天蠍座機敏、聰明、具有極強的領悟能力，還天生具備吸鐵可以吸引別人的磁力，不要再推開想要靠近你們的人，因為你們值得被喜歡，先肯定自己，就能為自己找到一個支撐點，讓你們可以大膽的勇往直前。

2.處女座

處女座，時常對自己太苛刻總是擔心事情做得不夠好，一遇到問題就喜歡自我反省，很常為自己的事情操心，這樣真的會很累，你們認真、負責、細膩的態度，已經很棒了，或許你們的競爭對手只有60分的水準，卻敢於去爭取機會，而你們明明已經可以做到90分，卻總是擔心自己能力不夠而主動放棄，原本應該屬於你們的東西，就要去努力地爭取，不要因為不夠自信而白白錯失，這樣實在太可惜了，試著放鬆一點，說不定結果會超出自己想像的。

3.巨蟹座

患得患失是巨蟹座最容易犯的毛病，經常都把自己的內心折磨得很痛苦，然而，這毛病的根本原因就是缺乏安全感，你們無法從內心深處肯定自己的價值，只要被別人否定，巨蟹座就會跟著否定自己，不斷反省是不是自己做錯了什麼，巨蟹座的本性就喜歡照顧別人。非常體貼又溫柔，有時候，明明是其他人的錯，你們也會幫忙一起找理由，或是把責任攬到自己身上，吃力又不討好，適時拋開心裡的負擔，才能避免好運降臨時可以把握。

4.金牛座

常常默默努力耕耘的金牛座，最不願意給人添麻煩，即使是在團隊中，金牛能自己搞定的事情，就會自己完成，矛盾的是，你們還是會為自己多付出的那一部分感到不公平與委屈，無法為自己爭取公平的對待，自己的付出都是為了展現自己的價值，心中想著別人或許走了捷徑，但那可能只讓他得到一時的好處，金牛座的方式卻是一步一腳印，這樣的收穫最禁得起考驗，所以不要再計較那麼多，總有一天你會爬得比他們還要高。

5.摩羯座

你們看起來像是活在自己的小世界裡，其實內心很在意別人的看法，喜歡用其他人的角度看待自己，為此，你們不斷努力超越自我，甚至不敢停下腳步休息，把自己弄得很累，卻不知道這苦痛的源頭是自己的心中大魔王，肯定自己的第一步，就是少在意別人的看法，因為有句話說最大的敵人是自己，要常常從你的小世界走出來和大家交流，欣賞其他人的優點，以及不同的視角，轉換心態，啟動轉運的契機。