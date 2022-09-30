漸凍病友生活不易，溝通更是難上加難，實踐大學與全球知名眼動追蹤領導廠商瑞典Tobii公司簽署「教育部大學社會責任實踐計畫：漸凍病友科技生活設計」合作備忘錄，共同展開「面對面溝通智慧眼鏡設計」商品化，未來不僅可造福漸凍病友，更能落實大學企業社會責任。

漸凍人協會在9月初舉辦「25週年數位藝術展」時，實踐大學副教授盧禎慧團隊便提出「面對面溝通智慧眼鏡設計」概念，引發許多迴響，接到不少漸凍病友的購買詢問。

漸凍人協會理事長沈心慧說，過去曾經有許多很好的產學合作成果，但可惜沒有機緣將設計理念與想法商品化，讓病友無法順暢的跟外界溝通。收到這樣的訊息後，實踐大學設計團隊決定做得更多，把設計概念落實成為商品。

拓比公司是瑞典的股票掛牌公司，客戶不只包含全球VR大廠，我國的鴻海、廣達在內的「電子五哥」產品都和Tobii公司接洽導入相關技術。

實踐大學盧禎慧副教授指出，為提升學術與產業的接軌，已連續超過6年與Tobii公司密切合作，由陳儀樺經理協助學生將眼動技術結合到不同主題的設計研究並提供技術知識與數據分析能量，讓學生更快體驗到這些技術在產業中的應用。

盧禎慧說，實踐大學工業產品設計學系是台灣目前唯一將眼動儀設備提供給大學生上課學習使用的設計學系。接下來，Tobii將以成果發表工作坊的形式，透過產業實際需求回饋學生的設計成果，期能增加學生未來就業競爭力。

實踐大學校長丁斌首表示，實踐大學自創校以來，以生活科學為發展重點。近年來，設計學院名列世界前30名，此次，工業產品設計學系研究團隊結合新科技與設計，提出了漸凍病友的智慧溝通設計，這也是實踐大學善盡社會責任的重要案例。

Tobii公司總經理蘇亦堂表示，很樂意以善盡社會企業責任的角度，協助實踐大學設計學院在漸凍人智慧溝通眼鏡的技術研發與商品化的可能性。