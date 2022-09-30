老一輩常說「小時候胖不是胖」、「養胖點，以後才會抽高」，但根據美國糖尿病協會的研究指出，5至9歲嚴重肥胖的美國印第安兒童到20歲時，發生第二型糖尿病的發生率是正常體重兒童的12倍。對此，營養師薛曉晶在臉書PO文指出，兒童長胖不一定會是以後抽高的基礎，但卻會誘發第二型糖尿病的發生。

薛曉晶表示，肥胖是青少年嚴重的健康問題，因此注意孩童體重，讓孩子長高不長胖，是現今家長的一大課題，並提醒5大注意事項。首先是「兒少維持正常BMI」，研究發現，青少年BMI和與成人時期的第二型糖尿病發生率有極高的相關性，尤其第二型糖尿病發生率與肥胖嚴重程度成正比，若兒童在5至9歲的體重較與正常高出40％，則20歲及45歲時，第二型糖尿病發生率就會增加11倍及2倍；而10至17歲的兒童及青少年，其BMI對第二型糖尿病發生率亦有相似的影響。

其次是「培養良好飲食及睡眠習慣」，薛曉晶說，在嬰幼兒期和兒童期就應該開始培養孩子良好的飲食習慣，包括營養均衡和選對食物，若不得已要外食，應遵守低糖、低鹽、高纖的飲食原則，且做到均衡飲食、不挑食等。更重要的是創造一個健康的環境，不在家中放零食飲料，降低孩子吃到垃圾食物的機會。

第三是「養成好品質的睡眠習慣」，晚睡的青少年與正常作息的同儕相比，往往BMI較高、飲食行為較差，例如蔬果攝取較少、吃不健康零食頻率較高及晚上喝咖啡等。若睡眠充足且配合其他家庭條件，如在家進餐、限制看電視、打電動等，均可顯著降低孩童、特別是學前兒童肥胖的風險。歐美各國對各年齡層兒童的睡眠建議量，1歲前可高達22小時，12至18歲維持8至9個小時。

第四是「每周運動3次」，薛曉晶表示，根據世界衛生組織（WHO）對兒少身體活動量的建議，5至17歲兒童每天應至少累計從事60分鐘中等到高強度的身體活動，且每周至少應從事3次費力的身體活動，包括能強壯肌肉和骨骼、負重活動等。由於肥胖兒童體能通常較同齡者差，因此建議選擇趣味性與重複性高，但複雜度與技巧性低的活動為主，增加孩童活動的意願，待養成習慣後再循序漸進增加強度。每周至少需運動3次，並將運動安排在飯後20至30分鐘。

第五是「多喝水、少喝飲料」，薛曉晶說，運動後記得補充足夠水分，白開水即可，勿用果汁或運動飲料取代。

最後，薛曉晶提醒，兒童正處於生長發育期，若要進行低熱量或是低糖飲食控制體重，建議諮詢專業營養師，因為自行過度控制飲食，可能造成孩子營養素缺乏而不利生長發育。