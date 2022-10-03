放心生養！自今年8月起，政府發放的育兒津貼第一胎從3500元提高到每月5000元、第二胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。民進黨南投縣長候選人蔡培慧今(3日)在臉書提醒，家裡有小小孩的爸爸媽媽們，這幾天如果有刷存摺可以看到，政府發放的5000元育兒津貼已經陸續入帳了。

蔡培慧今天提醒，家裡有小小孩的爸爸媽媽們，這幾天，如果有刷存摺，可以看到，政府發放的5000元育兒津貼，已經陸續入帳了。「政府可以做到的是，就是給爸爸媽媽多一分支持，多分擔一些擔憂」現在，第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元。

「阿慧顧寶貝。」蔡培慧說，蔡英文總統、蘇貞昌院長一心呵護台灣的孩子，不僅育兒津貼再加碼、增加產檢假，也推動不孕症補助等育兒福利，讓爸媽安心生、放心養。政府幫大家減輕負擔，爸爸媽媽趕快一起查收帳戶吧！她並標註「育兒津貼入帳養孩子政府幫」。