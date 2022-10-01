民眾黨新竹市長參選人高虹安25日回應有關世界高中和資策會等問題，高虹安強調，她從未說過到世界高中演講，包括誤植她到世界高中演講的自由時報，都已更正標題和原文，也有聯合報等媒體指出這是烏龍爆料。但高虹安表示，民進黨臉書仍不顧事實，也不更正和撤除相關錯誤內容。對此，「宅神」朱學恒更用這件事來預言「新竹選戰將讓民進黨潰不成軍」，直呼「從此之後一敗塗地」。

朱學恒今日在「董事長開講粉絲見面會 X 三本柱合體」新竹站活動中，針對高虹安遭民進黨窮追猛打的事情坦言，「如果民進黨今天能夠這樣對待一個立法委員，那民眾如果站出來說實話，會不會被用同樣的態度對待？」朱學恒更說「今天高虹安，明天就是你」，同時拿出了當初太陽花時期的名言，「爺爺去革命，是為了讓爸爸去投票，但爸爸亂投票，孩子、孫子又要上街頭」。

朱學恒呼籲，「每個人都要好好的想一想，今年全國選舉，新竹如同二戰諾曼第登陸的關鍵地方，打得下這裡，民進黨就會潰不成軍，因為代表就算他們用了全黨之力，也守不住新竹市」，朱學恒也指出，因為新竹人聰明、有分辨能力，不接受抹黑，有辦法分辨什麼是攻擊、什麼是說謊，讓新竹這場選舉成為民進黨的滑鐵盧，從此之後一敗塗地，民進黨的失敗必須要從這裡開始。