新竹市前市長林智堅因論文抄襲等爭議退選桃園市長後，年底桃園市長選戰格外引發關注，各政黨的打法也都層出不窮。最近一份最新民調顯示，對於「主攻網路造勢的選舉空戰，會對桃園選情造成影響嗎」，有62.9％的民眾認為會有影響，僅有8.9％的民眾認為「毫無影響」，引發討論。

《Yahoo》自9月30日起針對桃園市長選戰進行網路民調，截至1日晚上23時30分，已有9000人參與投票。在「你認為哪位參選人的整體表現較出色」這題，高達67.5%的民眾認同張善政，鄭運鵬雖居次卻僅獲得10.2％，鄭寶清6.5％、賴香伶3.7％、不知道／沒意見12.1％。

至於「你認為主攻網路造勢的選舉空戰，會對桃園選情造成影響嗎」，認為有所影響者為41.2％、影響極大21.7％、影響甚微17.5％、不知道／沒意見10.7％、毫無影響8.9％。