隨著近3年的防疫生活過去，疫後觀光旅遊型態已歷經大轉變，眼看邊境10月13日即將解封，迎來許久不見的國際觀光客，但國內觀光業仍有許多問題尚待解決，讓許多旅宿業者都相當擔憂。日暉國際渡假村董事長鄭越才表示，目前最基本的人力缺工問題都還未解套，加上鄰近日、韓、泰國家加速鬆綁旅遊禁令搶客，呼籲政府協助對外「搶人」，並建議業者應對內「優化」，相關配套做足，才能在後疫情時代站穩腳步。

在今年9月舉辦的「第八屆台灣觀光發展論壇」，鄭越才針對目前國內觀光業最急迫的人力缺工問題，向立法院副院長蔡其昌及交通部觀光局副局長周廷彰當面陳情，建議政府可藉由推動「星級評鑑」，獎勵通過五星認證的飯店業者，引進觀光產業移工，來實際解決業者的當務之急，同時也能鼓勵業者提升品質達到雙贏，鄭越才憂心指出：「但如今國門開放在即，卻仍不見狀況改善，令人擔憂疫後的『商機變危機』。」

面對觀光飯店缺工問題嚴重，鄭越才表示，以自身企業台東池上日暉國際渡假村來說，勞動部才剛拍板明年1月1日起調漲基本工資至2萬6400元，目前日暉已自行針對基層人力調整基本工資至少3萬起，優於法定薪資；而面對郊區飯店人力缺乏，鼓勵員工戶籍遷到當地以降低流動率，像是日暉針對設籍本地的員工，除了年資獎金加乘以外，會再給予1年6000元的地區津貼，增加員工穩定留下的意願。

日暉國際渡假村董事長鄭越才針對觀光產業現下問題提出呼籲及建議。（日暉集團提供）

此外，鄭越才認為，應積極找出下個「旅人愛上台灣的理由」，發展地方特色潛力、與在地文化結合進而長期深耕，才是吸引旅人的優勢。像是已經邁入第14個年頭的「池上秋收」，以天地稻浪為舞台，傳達的是與在地共好、找回原始初衷的感動，這股魅力形成了一種信仰，吸引著各地旅人每年到這時刻就想回來，交出年年售票秒殺的好成績，而這也是池上從鄉親到觀光業者大家全力支持配合才有的地方創生成果。

掌握了優勢，洞察趨勢也是必須，像是前幾年露營風興起，日暉與世界最頂級露營車AIRSTREAM合作推出移動小豪宅般的「頂級五星露營車假期」；或是隨著少子化、毛小孩比例增加，日暉近期將推出打造可讓狗狗與主人一同入住的「GO帝寶-寵物友善客房」，還有專屬的狗泳池，讓毛小孩能在千坪的生態園區內自由奔跑玩耍。

還有隨著缺電危機、地球永續發展議題越來越受重視，省能源、環保理念的「綠建築」概念也是未來飯店業者普遍該具有的思維；鄭越才再舉例，日暉集團位於帛琉的渡假飯店應用建築設計，讓餐廳不用裝冷氣，藉由自然風就能營造出涼爽宜人的空間環境。鄭越才最後也表示，期待政府能協助之外，業者也要積極提高自身的國際競爭力，讓國內外旅客都能重新找到「愛上台灣的理由」。