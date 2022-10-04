你有沒有過這個疑惑？人類都已經登陸月球了，所有的秘方都已經公開在書本裡面了，為什麼簡單如「選擇對象」這件事，還會讓人煩惱困惑，無法保證成功？

經濟學家羅伯茲（Russ Roberts）指出，這就是所謂的「狂野問題」。相較於人生當中很多可以衡量和驗證的事情，很多問題非常主觀，成功途徑更無法複製，例如，你可以學做歐姆蛋，但是你沒辦法再創作一部哈姆雷特。

面對這類問題，即使是達爾文也無法靠著分析來釐清答案。影響我們決定的不只是成本效益，而是能不能讓人生心滿意足。而這樣的元素往往需要我們挖掘和探索。

一個原則是，不要執著於各種分析，而是採取行動探索嘗試，然後快速調整。「非要掌握所有實據才願意做決定的那些人，終究會發現人生與自己擦肩而過。」羅伯茲說得真好（一一二頁）。

如果用另外一種說法，就是勇於跳入新的Ｓ曲線。學習的Ｓ曲線是暢銷書作家薔生（Whitney Johnson）提出的概念，她曾獲Thinkers50選為前十大商業思想家。她最近在接受ＥＭＢＡ雜誌越洋專訪時強調，我們每個人都在Ｓ曲線上。

根據不同位置，主管應該採取的領導方式也不太一樣。例如，對於那些在甜蜜點的員工，你需要的是協助聚焦，幫助他們把力氣放在最重要的工作上。而精通階段的員工需要的是挑戰，你必須協助他進入新曲線，讓人生更有動力（三八頁）。

會議上，你是不是常苦於大家一片靜默？當有人發言，某些人就只會批評和否定？會議引導師的一些技巧，也許可以幫上忙。

例如，要更多人發表意見，不妨先給大家三分鐘寫在紙上，然後輪流發言。或者，討論時訂定一個清楚的回答格式，例如，「這個促銷活動應該以哪些商品來做促銷，和哪些廠商合作，希望達到多少效益？」（一二二頁）

透過一些設計和做法，讓會議成為一個有效的溝通場域。

本文作者: 方素惠

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘434期》)