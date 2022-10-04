有些人對於事情的說法總是前後不一，或是跟之前說的不太相同，會讓人不知道該相信哪個說法，但是這些星座往往自己無法察覺，《旺好運》運勢專欄指出，水瓶座、雙魚座、射手座說話總是反反覆覆，他們內心的想法隨時都會改變，讓身邊的人覺得很沒有原則。

第三名：射手座

射手座很會看場合說話，但也因為這樣會給人一種不真實感，見到每一個人都說不同的話，而且射手座心態變得很快，這會令人覺得矛盾並產生不信任感，最終會刻意疏遠，但射手往往無法自我察覺到這個問題，總會覺得自己明明做得很好，不知哪邊做錯造成大家的不愉快。

第二名：雙魚座

雙魚座基本上是很注重情感，因為太在意別人的想法，所以他們常會順著別人的感覺，或自身的情緒去回答問題，但等到一切都冷靜下來，他們內心的想法又會跟著改變，說詞總是前後不一的他們，讓人覺得很沒有原則又反覆，這也是雙魚座最困擾的一個點，心裡有苦卻說不出口。

第一名：水瓶座

水瓶座比較隨心所欲、自由過度的他們，有時候說出來的話不見得是內心所想，有可能是沒經過思考而拿來應付的說詞，當往後要追究或遇到類似的事情時，做法卻跟之前說的不同，時常顛三倒四的做事情方式，會給人一種反反覆覆的感覺。